Россияне стали первыми по числу посетивших Пхукет туристов в 2023 году

Более 697 тыс. человек из России посетили остров за 11 месяцев

БАНГКОК, 1 декабря. /ТАСС/. Около 700 тыс. россиян посетили таиландский остров Пхукет с начала года, это наибольший показатель среди иностранцев. Об этом сообщило генеральное консульство России в Пхукете в своем Telegram-канале.

"Число путешественников из России, прибывших в международный аэропорт Пхукета за 11 месяцев текущего года, составило более 697 тыс. человек. По этому показателю россияне занимают первое место среди иностранных туристов на острове", - говорится в сообщении.

В дипучреждении отметили, что "по приглашению губернатора Пхукета генеральный консул Владимир Соснов в пятницу принял участие в смотре учений по обеспечению безопасности туристов на воде, организованных провинциальным управлением Департамента по предотвращению стихийных бедствий и ликвидации их последствий Министерства внутренних дел королевства на западном побережье острова". "Прибывший из Бангкока премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин лично провел проверку состояния готовности служб спасения провинции и координации их действий в экстренных ситуациях", - добавили в генконсульстве.

Как ранее заявил в интервью ТАСС заместитель главы управления страны по туризму Сирипакон Чиаусамут, Таиланд рассчитывает принять в следующем году до 1,6 млн россиян, а до конца этого года королевство должны посетить в общей сложности 1,4 млн гостей из России.

С 1 ноября россияне могут приезжать в Таиланд с возможностью безвизового пребывания до 90 дней. Принятое 16 октября в одностороннем порядке правило будет действовать до 30 апреля 2024 года включительно. Это решение призвано способствовать росту доходов туристической отрасли и стимулированию экономики королевства. С начала года Таиланд посетили 24 млн иностранцев. Больше всего гостей прибыли из соседней Малайзии - 4 млн. На втором месте оказался Китай (3 млн), на третьем - Южная Корея (1,45 млн), на четвертом - Индия (1,43 млн), на пятом - Россия (1,25 млн). В 2019 году РФ стала седьмым по величине туристическим рынком для Таиланда (1,5 млн). В том же году королевство посетили рекордные 40 млн иностранных туристов, а на туристическую отрасль пришлось 12% ВВП.