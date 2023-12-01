"Уралкалий" намерен вложить 100 млн рублей в строительство корпуса техникума в Березниках

По предварительным данным, корпус будет рассчитан на 500 мест

ПЕРМЬ, 1 декабря. /ТАСС/. ПАО "Уралкалий" вложит 100 млн рублей в строительство учебно-лабораторного корпуса политехнического техникума и общежития для иногородних студентов в Березниках Пермского края. Соглашение об этом подписали губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и исполняющий обязанности гендиректора предприятия Эдуард Смирнов в рамках VIII Пермского инженерно-промышленного форума, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Правительство Пермского края и один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений ПАО "Уралкалий" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образования. Соглашение закрепляет договоренности о реализации проекта строительства нового учебно-лабораторного корпуса Березниковского политехнического техникума и общежития для иногородних студентов в Березниках. Инвестиции предприятия в проект составят до 100 млн рублей", - сообщили в правительстве Прикамья.

Планируется, что корпус будет рассчитан на 500 мест. Здесь разместятся современные учебные аудитории, мастерские и лаборатории, физкультурно-спортивный блок, библиотечно-информационный центр, актовый зал и столовая. Общежитие для иногородних студентов предполагается построить на 400 мест. Сейчас при техникуме функционируют два общежития общей вместимостью порядка 310 мест. А в техникуме обучается более 1,5 тыс. студентов. В учебном заведении готовят лаборантов по контролю качества сырья, реактивов, обогатителей полезных ископаемых, технических и других специалистов.

По словам Махонина, важно взаимодействовать с крупнейшими предприятиями региона и привлекать их для реализации социально значимых инфраструктурных проектов. "Особенно актуально это для Березников - одного из промышленных центров, где работают флагманы химической отрасли страны. Новый корпус техникума, в том числе будет решать задачу дефицита кадров технических и инженерных специальностей. Кроме того, это расширяет возможности получения качественного образования для молодежи Прикамья и ее дальнейшего трудоустройства на территории края", - отметил Махонин.

В 2022 году на инженерно-промышленном форуме в Перми также подписали соглашение о создании консорциума, объединяющего предприятия Верхнекамья и правительство Пермского края. В него вступили ПАО "Уралкалий", ООО "Еврохим - Усольский калийный комбинат", ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" и АО "Березниковский содовый завод". Целью консорциума является развитие инфраструктуры политехнического техникума в Березниках.

VIII Пермский инженерно-промышленный форум (ПИПФ) проходит в Перми с 29 ноября по 1 декабря на площадке "Пермь Expo". В рамках форума проходит более 50 мероприятий деловой программы и 20 научно-технических советов от ведущих предприятий Прикамья и России. ПИПФ проводится правительством Пермского края и региональным Минпромторгом при поддержке промышленных предприятий края.