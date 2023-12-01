Евро прибавлял 0,84%, поднимаясь до 98,22 рубля

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Курс доллара на Мосбирже превысил 90 рублей впервые с 20 ноября, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 12:48 мск, доллар рос на 0,62% - до 90,005 рубля.

К 13:03 мск доллар ускорил рост и находился на уровне 90,03 рубля (+0,65%). В то же время евро прибавлял 0,84%, поднимаясь до 98,22 рубля, юань рос на 0,79%, до 12,588 рубля.

По данным на 13:03 мск, индекс Мосбиржи находился на отметке в 3 158,35 пункта (-0,24%), индекс РТС снижался на 0,89%, до 1 105,14 пункта.