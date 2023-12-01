Экс-президент ЮАР сообщил, что обсудил в РФ совместные проекты по угольной энергетике

Табо Мбеки заявил, что речь идет о модернизациях станций, которые обеспечивают 95% энергопотребления страны

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Экс-президент ЮАР Табо Мбеки обсудил с российской стороной совместные проекты по модернизации угольных станций в республике во время своего визита в Москву. Об этом он сообщил ТАСС.

"Да, мы это обсуждали", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Прямо сейчас между нами ведется работа по вопросу модернизации угольных станций в ЮАР, которые обеспечивают 95% энергопотребления страны. Многие из них устарели, поэтому мы теперь столкнулись с энергетическим кризисом", - пояснил экс-президент.

"Эти станции производят все меньше электричества, и необходимо принять меры, чтобы их модернизировать, - продолжил Мбеки. - Россия же производит значительное количество электроэнергии на угольных станциях в Сибири. Мы видим, что эти российские технологии работают бесперебойно, и поэтому очень в них заинтересованы. Так что мы сейчас изучаем этот опыт и работаем над тем, чтобы применить его в ЮАР".

Экс-президент прибыл в Москву для участия 27-28 ноября в IX Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". На Смоленской площади он также встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и обсудил с главой дипведомства различные аспекты российско-южноафриканского стратегического партнерства, включая укрепление политических, торгово-экономических и гуманитарных связей. В настоящий момент Табо Мбеки возглавляет одноименный фонд развития в ЮАР.