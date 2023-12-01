Более 10 организаций ЛНР и ДНР включили в реестр производителей пива

Всего производителям из республик выдали более 3 млн федеральных специальных марок, в том числе на водку

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Более 10 организаций из ЛНР и ДНР включили в реестр производителей пива и пивных напитков. Об этом говорится в презентации Росалкогольтабакконтроля, представленной на заседании общественного совета ведомства.

"В реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи включено шесть организаций из ДНР и шесть организаций из ЛНР", - говорится в материалах.

Также в презентации, посвященной регулированию алкогольного рынка на территориях новых субъектов России, сообщается, что производителям из ДНР и ЛНР выдали более 3 млн федеральных специальных марок: 555 тыс. выдали ДНР (из них 425 тыс. - на водку) и 2,451 млн выдали ЛНР (из них 1,66 млн - на водку).

Всего к Единой государственной автоматизированной информационной системе подключено 69 организаций из ДНР, 30 организаций из ЛНР и 19 организаций из Запорожской области, указано в презентации.

Как указывается в материалах ведомства, планируется принять меры, в том числе рассматривается возможность оборота на территории республики табачных изделий, маркированных местными марками.

В России с 1 сентября создали реестр производителей пива, сидра, пуаре и медовухи, в котором обязаны регистрироваться все производители этой продукции.