Индийские производители заявили о готовности к сотрудничеству с Россией в автопроме

В стране уже запустили инфраструктуру, обеспечивающую необходимые исследования и производство автокомплектующих, что перекликается с потребностью российских автопроизводителей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Индия видит обширные перспективы сотрудничества с Россией в автомобильной промышленности и готова обеспечивать российский автопром необходимыми комплектующими. Об этом заявил руководитель торгово-экономического отдела посольства Индии в России Вед Пракаш Сингх на конференции "Россия и Индия: телемост для российского бизнеса", организованной компанией "Газпромбанк лизинг".

"Индийские производители видят неограниченные возможности сотрудничества с российскими партнерами, их надежность и конкурентоспособность их комплектующих вполне соответствует потребностям России в данной отрасли. Благодаря приверженности высоким международным стандартам качества индийские производители зарекомендовали себя надежными поставщиками на автомобильном рынке", - сказал он.

Представитель посольства также отметил, что в Индии уже запущена инфраструктура, обеспечивающая необходимые исследования и производство автомобильных комплектующих, что перекликается с потребностью российских автопроизводителей в них.

"Те, продукты, которые Индия поставляет в другие страны, включают в себя тормозные системы, электронные системы управления, топливные системы, рулевые механизмы и подвесные системы. Индийские производители также готовы подстраивать свою продукцию под потребности российского автомобильного рынка", - уточнил Сингх.

Представитель посольства отметил, что Индия подтвердила свою заинтересованность в активном сотрудничестве с российскими автопроизводителями, неоднократно приглашая своих партнеров участвовать в автомобильных выставках в Индии и посещая аналогичные выставки в России.

"Мы считаем, что проложена дорога для тесного и продуктивного сотрудничества между Россией и Индией в автомобильной промышленности. <…> Надеюсь, что обмен мнениями позволит нам укрепить сотрудничество еще больше", - заключил Сингх.