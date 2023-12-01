"Ижмех" выполнил все контракты за год по поставкам пистолетов Лебедева в силовые структуры

По данным пресс-службы концерна, предприятие поставило более 10 тыс. единиц оружия

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Ижевский механический завод (ИМЗ, "Ижмех", входит в концерн "Калашников") поставил более 10 тыс. компактных пистолетов Лебедева силовым структурам в 2023 году, выполнив все контракты в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"АО "Ижевский механический завод" поставило силовым ведомствам России более 10 тыс. единиц компактного пистолета Лебедева. Все контракты выполнены в срок и в полном объеме", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил управляющий директор ИМЗ Валентин Каргин, предприятие начало серийное производства ПЛК в конце 2022 года, и результат 2023 года - готовность выпускать это оружие в необходимых для ведомств объемах. "ИМЗ обеспечен государственными контрактами по этому изделию и на 2024 год", приводит его слова пресс-служба концерна. Сейчас завод осваивает серийное производство модульного пистолета Лебедева и пистолета 6П72 "Удав", добавили в "Калашникове".

Разработка линейки пистолетов Лебедева началась в 2014 году. ПЛК предназначен для замены пистолета Макарова, а модульный пистолет - для замены в подразделениях Росгвардии пистолета Ярыгина 6П35. В 2021 году ПЛК принят на вооружение МВД РФ, а МПЛ и МПЛ-1 - Росгвардией.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин наградил создателя линейки пистолетов Лебедева - ведущего инженера-конструктора Ижевского механического завода Дмитрия Лебедева - орденом "За военные заслуги".