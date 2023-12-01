Бизнес в РФ подготовился к обязательной маркировке сладких напитков в стекле и пластике

Представители бизнеса поддержали внедрение маркировки, отметив, что она помогает сделать конкуренцию на рынке честной и завоевать доверие потребителя

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российский бизнес подготовился к внедрению обязательной маркировки сладких напитков, а большой опыт, полученный при отработке технологии на других товарах, позволил ускорить процесс. Об этом сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки "Честный знак").

Ранее сообщалось, что с 1 декабря в России стала обязательной маркировка безалкогольных напитков в стекле и полимерной упаковке, за исключением соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье. "Решение о маркировке сладких напитков было принято в этом году, в короткие сроки проведен эксперимент, внедрить маркировку так быстро удалось благодаря большому опыту, который мы уже имеем после внедрения системы в 16 товарных группах, а также высокому уровню готовности самого рынка", - отметила руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина.

Маркировка помогает

Представители бизнеса также поддержали внедрение маркировки, отметив, что она помогает сделать конкуренцию на рынке честной и завоевать доверие потребителя. "Маркировка помогает выявлять подделки на рынке и создавать справедливые условия конкуренции",- сказал гендиректор Baikalsea Company Руслан Коковин, чьи слова приводит в своем сообщении пресс-служба ЦРПТ. Он отметил, что технологии по нанесению маркировки на продукцию отработаны в полном объеме и на производстве уже наносятся дата-матрикс коды "Честный знак" на напитки.

О готовности к началу маркировки сообщила и бренд-менеджер группы компаний Bobimex Мария Бобылева. "С 1 декабря этого года тоже начнем маркировать, мы работаем с государственной системой маркировки "Честный знак" с 2021 года, накопленный опыт, слаженная работа нашего коллектива и профессиональная поддержка со стороны ЦРПТ помогли нам при подготовке к началу маркировки безалкогольных напитков", - сказала Бобылева, слова которой приводит ЦРПТ. А генеральный директор Baikalsea Company Руслан Коковин подчеркнул, в свою очередь, что маркировка "помогает выявлять подделки на рынке и создавать справедливые условия конкуренции".

Не стали откладывать маркировку сладких напитков и заблаговременно подготовились к новым требованиям и в компании "Натуральные напитки", директор которой Александр Сальников подчеркнул, что с 1 декабря на производстве маркируются безалкогольные напитки.

А генеральный директор компании "Аквалайн" Светлана Петрова напомнила, что производимая в Архызском ущелье вода должна быть донесена до потребителя в ее первозданном виде и потому все минеральные воды уже маркируются, а сам опыт маркировки она назвала позитивным. "Помимо воды, наша компания производит также безалкогольные сладкие газированные напитки, и мы начнем маркировать и эту категорию продуктов", - заметила Петрова, чьи слова приводит ЦРПТ.

Новый этап

Как ожидается, следующий этап по маркировке начнется 1 марта 2024 года - коды появятся на напитках, упакованных в банки, в том числе алюминиевые. По данным ЦРПТ, соки, нектары, растительное молоко и компоты начнут маркировать с 1 июня 2024 года.

О маркировке

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, БАДы, антисептики, медизделия, кресла-коляски, сладкие напитки. В настоящее время проводится эксперимент по маркировке икры.