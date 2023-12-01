ОАЭ намерены вложить в декарбонизацию национальной экономики $130 млрд к 2030 году

Президент страны шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сообщил, что уже инвестировано $100 млрд в борьбу с изменением климата, а также в развитие возобновляемых и экологически чистых источников энергии

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты планируют в ближайшие семь лет вложить $130 млрд в декарбонизацию национальной экономики. Об этом заявил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

"ОАЭ инвестировали $100 млрд в борьбу с изменением климата, а также в развитие возобновляемых и экологически чистых источников энергии. В течение следующих семи лет мы намерены инвестировать еще $130 млрд", - сказал он в Дубае на церемонии открытия Всемирного климатического саммита - основного мероприятия 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

В 2021 году ОАЭ обнародовали стратегическую программу Net Zero 2050, которая нацелена на достижение углеродной нейтральности страны к 2050 году. Она предполагает активное развитие возобновляемых источников энергии и их внедрение в сетевую инфраструктуру.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.