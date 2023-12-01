В ЮАР выразили готовность к совместным проектам с Росатомом

Экс-президент страны Табо Мбеки отметил заинтересованность государства в развитии атомной энергетики

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. ЮАР заинтересована в реализации совместных энергетических проектов с Росатомом, для этого необходимо достаточное финансирование. Об этом сообщил ТАСС экс-президент ЮАР Табо Мбеки.

"Мы заинтересованы в развитии атомной энергетики. Единственная трудность заключается в дороговизне этой технологии и в вопросе ее финансирования. Если наше правительство придет к выводу, что это возможно, мы ожидаем, что Росатом мог бы прийти в ЮАР и заключить соглашения с компаниями, готовыми оплатить эти проекты", - указал он.

Мбеки пояснил, что власти ЮАР считают развитие мирного атома одним из важных компонентов обеспечения устойчивости энергетической системы страны и рассматривают сотрудничество с Росатомом "одним из возможных вариантов" для работы по этому направлению.

Экс-президент прибыл в Москву для участия 27-28 ноября в IX Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". В МИД РФ он также встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и обсудил с главой дипведомства различные аспекты российско-южноафриканского стратегического партнерства, включая укрепление политических, торгово-экономических и гуманитарных связей. В настоящий момент Табо Мбеки возглавляет одноименный фонд развития в ЮАР.