Аграрии Чувашии намерены сотрудничать с Белоруссией в сфере селекции животных

В планах также взаимодействовать в областях промышленности, продовольствия и природных ресурсов, строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, науки и культуры

ТАСС, 1 декабря. Кабинет министров Чувашии и правительство Белоруссии подписали план совместных мероприятий на 2024-2026 годы, который предусматривает, в частности, сотрудничество в области селекции крупного рогатого скота и семеноводстве. Документ подписали на Международной выставке-форуме "Россия", написал в своем Telegram-канале глава Чувашии Олег Николаев.

"Подписали план мероприятий по реализации соглашения между кабинетом министров Чувашской Республики и правительством Республики Беларусь на 2024-2026 годы. Чувашия в сфере сельского хозяйства заинтересована развивать сотрудничество с белорусскими коллегами по таким направлениям, как семеноводство, разведение и селекция крупного рогатого скота, а также в области взаимных поставок плодоовощной и дикорастущей продукции", - отметил Николаев.

Кроме того, будет развиваться сотрудничество в сфере промышленности, продовольствия и природных ресурсов, строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, науки и культуры. Планируется наращивать объемы взаимных поставок продукции организаций и предприятий. "Рассматриваем возможности применения белорусскими предприятиями водо-, нефте-, водонефтенабухающих элементов, электротехнической продукции, электроприводной техники, производимой организациями Чувашской Республики", - добавил Николаев.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.