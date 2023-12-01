Университеты РФ и СРВ создали российско-вьетнамский консорциум

Хошиминский университет технологий и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" подписали соответствующее соглашение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Хошиминский университет технологий и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" подписали соглашение о создании российско-вьетнамского консорциума. Вместе с ЛЭТИ в консорциуме будут участвовать Дальневосточный федеральный университет, Уральский федеральный университет и Национальный исследовательский университет "МИЭТ", совместно с вьетнамскими коллегами они займутся подготовкой кадров в цифровой сфере, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Одними из главных целей консорциума станут расширение двухсторонних связей в образовательной и научно-технической сферах и содействие реализации инновационных образовательных проектов и программ. Помимо СПбГЭТУ "ЛЭТИ" с российской стороны в состав консорциума вошли ДФУ, УрФУ и НИУ "МИЭТ". Со временем планируется привлечь в консорциум представителей промышленности", - рассказали агентству в пресс-службе.

Основные направления сотрудничества в рамках соглашения о консорциуме - подготовка кадров в области информационно-коммуникационных технологий, развитие искусственного интеллекта, инструментов информационной безопасности, робототехника, интернет вещей, а также современная биомедицина и управление инновационными моделями.

"У нас очень длительная история взаимоотношений с Вьетнамом: за всю историю сотрудничества ЛЭТИ подготовил более 750 вьетнамских специалистов. Нам важно поддерживать и развивать сотрудничество всеми возможными способами, в том числе - в формате консорциумов. Мы ждем, в первую очередь, вьетнамских абитуриентов, а также специалистов, которые уже работают на предприятиях Вьетнама и хотели бы повысить квалификацию по тем направлениям, которые являются флагманскими для ЛЭТИ", - отметила проректор по международной деятельности университета Анастасия Минина.

Документ был подписан в Ханое на площадке четвертого заседания Российско-Вьетнамской комиссии по сотрудничеству в области образования, науки и технологий под совместным председательством заместителя министра науки и высшего образования РФ Константина Могилевского и заместителя министра науки и технологий Социалистической Республики Вьетнам Ле Суан Диня.

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" был основан в 1886 году и стал первым в Европе высшим учебным заведением в области электротехники. Сегодня ЛЭТИ - один из ведущих технических университетов России и участник программы "Приоритет-2030".