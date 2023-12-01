В ВАРПЭ заявили, что аквакультура на юге РФ пострадала сильнее рыбаков в результате шторма

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев отметил, что экипажи судов, которые были в море в момент шторма, не пострадали

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Аквакультура на юге России пострадала сильнее сектора рыболовства в результате шторма. Об этом ТАСС рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"На данный момент, по информации рыбаков региона, мы знаем, что сильнее всего последствия шторма отразились на секторе аквакультуры, сектор рыболовства и переработки пострадал меньше", - сказал Зверев.

По его словам, сейчас очень важно не поддаваться панике и не делать преждевременных выводов, требуется время для детальной оценки ситуации.

Он также отметил, что экипажи судов, которые были в море в момент шторма, не пострадали, часть судов (как в море, так и в порту и у причальных стенок) понесла неминуемые механические повреждения корпусов, но не критичные.

По словам главы ассоциации, также частично пострадала часть береговых предприятий. "Сейчас идет оценка ущерба, власти обещают возместить потери бизнеса, у рыбаков нет причин считать, что этого не произойдет", - отметил Зверев.

Он также рассказал, что самая крупная ферма по выращиванию мидий в Севастополе была полностью уничтожена в результате шторма, то же самое коснулось нескольких крупных хозяйств в Краснодарском крае. "Потребуется время, чтобы объективно оценить масштабы проблемы и разработать меры по поддержки сектора", - заключил Зверев.

О ситуации

Непогода пришла в Краснодарский край 24 ноября, в некоторых районах меньше чем за сутки выпала почти месячная норма осадков. Наблюдался шторм, в Сочи на море волнение достигало 6 баллов, высота волн - 4 м. Шторм длился несколько дней.

Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Непогода повредила дома, привела к перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта.