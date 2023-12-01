"Техноспарк" создал систему отбора проб для проведения анализов в нефтедобыче

Она устроена так, что компаниям достаточно распаковать систему и выполнить отбор биоматериала на месте, все необходимые для отбора компоненты входят в комплект

МОСКВА, 1 декабря /ТАСС/. Компания BioSpark из группы "Техноспарк" (входит в Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) разработала отечественный аналог системы отбора проб из нефтяных скважин, преимуществом которого является удобство и низкая стоимость, сообщает пресс-служба ФИОП.

"Применять зарубежные системы сейчас долго и дорого. Комплектующие надо заказывать по отдельности, дожидаться доставки, а затем отправлять их нам на стерилизацию. Это сильно затягивает генетическое исследование. Мы создали недорогое и готовое к использованию решение. После заключения контракта на анализ присылаем комплект клиенту, он выполняет отбор и отправляет пробы в нашу лабораторию", - приводятся в сообщении слова генерального директора BioSpark Дениса Никитинского.

Система устроена так, что компаниям не надо отправлять в BioSpark емкости с жидкостью из скважины, достаточно распаковать систему и выполнить отбор биоматериала на месте, все необходимые для отбора компоненты входят в комплект. По информации пресс-службы, система гарантированно задерживает все целевые микроорганизмы, необходимые для проведения точного генетического анализа.

Проведение генетического анализа проб из нефтяных скважин необходимо для подбора реагентов, которыми обрабатывается оборудование в целях борьбы с разрушением металла и труб из-за воздействия грибов и бактерий, поясняется в сообщении.

Система прошла успешное тестирование и серийно производится в "Техноспарке".