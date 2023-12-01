Премьер Италии объявила о выделении €100 млн в новый климатический фонд

Джорджа Мелони отметила, что продовольственная безопасность является "стратегическим приоритетом для внешней политики" страны

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила, что Рим внесет €100 млн в новый фонд для возмещения потерь и ущерба от изменения климата развивающимся государствам, который был учрежден на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"Италия внесет €100 млн в фонд (Loss & Damage Fund), призванный помочь наиболее бедным и уязвимым странам в преодолении природных катаклизмов", - сказала Мелони, выступая на форуме. Она отметила, что продовольственная безопасность является "стратегическим приоритетом для внешней политики" страны, а также напомнила о национальном "плане Маттей", предполагающем инвестиции и проекты для развития африканских стран, в том числе в сельскохозяйственном секторе.

В четверг страны, участвующие в работе саммита COP28, одобрили соглашение о создании фонда для возмещения потерь и ущерба от изменения климата развивающимся государствам. Оно предусматривает разработку специального финансового механизма, который поможет уязвимым странам справиться с ущербом от засухи, наводнений и повышения уровня моря, которые вызваны климатическими изменениями.