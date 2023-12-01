В МВД Финляндии сообщили о введении в порту Инкоо ограничений на передвижение

Там размещен американский СПГ-терминал Exemplar

СТОКГОЛЬМ, 1 декабря. /ТАСС/. Движение судов в финском глубоководном порту Инкоо, где базируется американский плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) Exemplar, будет ограничено с 4 декабря. Об этом сообщает МВД республики.

"Передвижение, доступ и пребывание на территории [порта] будут ограничены в соответствии с Законом о полиции. Указ с поправками вступит в силу 4 декабря 2023 года", - говорится в сообщении ведомства.

Порт Инкоо - стратегический объект финской инфраструктуры не только из-за СПГ-терминала, там также расположена точка соединения с газопроводом Balticconnector.

Терминал СПГ, арендованный Финляндией и Эстонией, прибыл из США 28 декабря 2022 года. Аренда терминала, который при полной загрузке может вместить до 68 тыс. тонн топлива, на 10 лет обойдется в €460 млн. Максимальная мощность производства составит 140 ГВт-ч. Из них 110 ГВт-ч будет поступать на внутренний рынок Финляндии, а оставшаяся часть СПГ будет экспортироваться в страны Балтии, в частности в Эстонию по трубопроводу BalticConnector.