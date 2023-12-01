Липецкие власти ждут расширения ОЭЗ "Липецк" на тракторный завод до конца 2023 года

На предприятии планируют создать машиностроительный кластер с центром подготовки работников стоимостью около 2 млрд рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Липецкой области рассчитывают, что решение об увеличении особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк" на территорию Липецкого тракторного завода (ЛТЗ) будет принято до конца 2023 года. На ЛТЗ будет создан машиностроительный кластер с центром подготовки работников стоимостью около 2 млрд рублей, рассказал замгубернатора Липецкой области Роман Петрухин на совещании о реализации постановлений, принятых в рамках проведения Дней субъектов Российской Федерации в Совете Федерации.

"Нами заявлялась возможность рассмотреть расширение особой экономической зоны "Липецк". <...> Заявка области рассмотрена Минэкономразвития, подготовлен проект постановления правительства об увеличении площади особой экономической зоны, и он находится сейчас на согласовании. <...> Мы искренне надеемся, что до конца года данное согласование мы получим, и вопрос по расширению экономической зоны будет решен", - сказал он.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что власти планируют расширить ОЭЗ "Липецк" на территорию ЛТЗ и создать там кластер сельскохозяйственного машиностроения. По данным Артамонова, белорусский холдинг "Амкодор" заявил о планах к концу 2024 года запустить на ЛТЗ производство своей сельхозтехники.

Также власти Липецкой области заявили о создании на новом участке ОЭЗ мультифункционального научно-технологического центра для подготовки работников машиностроительного кластера. "Строительство и вся инвестбаза была запланирована у нас на реализацию на 2025-2026 годы, и реализация будет происходить после того, как будет утверждена экономическая зона. <...> На текущий момент предварительно в расценках 2023 года стоимость проекта составляет около 2 млрд рублей", - сказал на совещании Петрухин.