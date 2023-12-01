В Херсонской области утвердили законы для формирования регионального бюджета

Депутаты также приняли законопроекты "О бюджетном процессе в Херсонской области", "О налоге на имущество организаций", "О транспортном налоге"

ГЕНИЧЕСК, 1 декабря. /ТАСС/. Депутаты Херсонской областной думы на пятой сессии утвердили несколько законов для формирования регионального бюджета, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.

"Также приняты законопроекты "О бюджетном процессе в Херсонской области", "О налоге на имущество организаций", "О транспортном налоге". Эта группа законов направлена на создание механизмов формирования регионального бюджета", - написал он.

Также утверждена новая редакция Устава Херсонской области. "Считаю, что своей энергичной законотворческой деятельностью депутаты Херсонской облдумы в кратчайшие сроки смогли создать нормативный базис для развития области", - добавил Сальдо.