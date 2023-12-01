СМИ: Норвегия выделит Индонезии $100 млн на спасение тропических лесов

По информации NRK, это самая крупная единоразовая сумма, которую норвежская сторона когда-либо выделяла на работу по сохранению таких лесов

СТОКГОЛЬМ, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство Норвегии направит Индонезии $100 млн для спасения тропических лесов. Об этом заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо во время проходящего в Дубае Всемирного климатического саммита, сообщил телеканал NRK.

"Успехи Индонезии в сокращении вырубки лесов являются результатом четкой политики и эффективных климатических мер. За последние годы страна сократила вырубку лесов на 90%", - приводит слова главы кабинета министров NRK.

По информации канала, это самая крупная единоразовая сумма, которую Норвегия когда-либо выделяла на работу по сохранению тропических лесов.

Индонезия - одна из стран, с которыми Норвегия сотрудничает в области сохранения тропических лесов. Помимо нее, в этой сфере королевство взаимодействует с Бразилией и Колумбией. Размер выделяемых Норвегией средств зависит от достигнутых результатов.

С 2015 года Индонезия сохранила 57,5 тыс. кв. км лесов, которые могли исчезнуть, если власти не сократили бы масштабы вырубки.