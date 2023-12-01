СМИ: в Хельсинки тестируют передвижной робот-постомат

По информации Helsingin Sanomat, робот доставляет посылки в определенную точку, выбранную клиентом

СТОКГОЛЬМ, 1 декабря. /ТАСС/. Передвижной робот-постомат, который способен доставлять посылки в течение часа, тестируют в столице Финляндии в преддверии протестантского и католического Рождества (25 декабря). Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

По ее информации, робот доставляет посылки в определенную точку, выбранную клиентом. За его продвижением можно следить по карте, что позволяет спрогнозировать прибытие робота в точку доставки, пишет издание. Тестирование проходит до конца года в двух районах Хельсинки.

Инициатором эксперимента выступает инновационная компания, принадлежащая мэрии столицы, Forum Virium. Она ранее уже тестировала работу других автономных устройств. Пока в эксперименте участвуют лишь два книжных интернет-магазина, уточняет газета.