Приложение "Ситидрайва" пропало из App Store

Компания посоветовала пользователям устройств на iOS выключить функцию "Сгружать неиспользуемые", чтобы смартфон не удалил приложение сам

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Приложение каршерингового сервиса "Ситидрайв" пропало из магазина приложений App Store, сообщается в Telegram-канале компании.

"Наше приложение недоступно для скачивания в App Store. Мы уже решаем проблему и ищем альтернативные пути установки приложения", - говорится в сообщении.

"Ситидрайв" посоветовал пользователям устройств на iOS выключить функцию "Сгружать неиспользуемые", чтобы смартфон не удалил приложение сам. Также сервис рекомендовал не удалять приложение, оно работает как обычно.

Приложение по-прежнему доступно для скачивания в Google Play, Huawei AppGallery, Xiaomi и RuStore.