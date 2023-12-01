ФТС перечислила в бюджет почти 6 трлн рублей

Служба уверенно выходит на выполнение годового плана, сообщил временно исполняющий обязанности руководителя ведомства Руслан Давыдов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба России перечислила в федеральный бюджет почти 6 трлн рублей и уверенно выходит на выполнение годового плана. Об этом на заседании коллегии службы сообщил временно исполняющий обязанности руководителя ведомства Руслан Давыдов.

"Мы вплотную подошли к 6 трлн рублей, собранных и перечисленных в федеральный бюджет. Выходим на уверенное выполнение годового планового задания. Важно последний месяц уходящего года доработать так же ритмично, чтобы выполнить и даже перевыполнить плановое задание", - сказал он.

Ранее Давыдов заявлял, что годовой план службы по перечислениям в федеральный бюджет составляет 6,464 трлн рублей.

Врио главы ФТС отметил, что все последние годы совершенствование деятельности службы основывается на цифровизации и развитии передовых информационных технологий. Это позитивно сказывается в том числе на перечислениях средств в федеральный бюджет. В декабре этого года в промышленную эксплуатацию вступит Главный центр обработки данных в Твери (ГЦОД "Тверь").

По его словам, в перспективе следующих пяти лет на мощностях ГЦОД "Тверь" планируется развертывание отдельного экземпляра единой цифровой платформы РФ "Гостех", которая станет фундаментом для дальнейшего совершенствования всех государственных информационных технологий на основе отечественных цифровых решений.