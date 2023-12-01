Заседание суда по иску "Суал партнерс" к членам совета директоров "Русала" пройдет 23 июля

Речь идет об исковом заявлении "Суал партнерс" на сумму 74 млрд рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Калининградской области принял исковое заявление "Суал партнерс", крупнейшего миноритарного акционера "Русала", к членам совета директоров алюминиевой компании "Русал" на сумму 74 млрд рублей, судебное заседание назначено на 23 июля 2024 года. Это следует из картотеки арбитражных дел.

В октябре иск был оставлен без движения для устранения нарушений.

"Суал партнерс" заявлял, что требует привлечь к ответственности членов совета директоров "Русала" и ее генерального директора в связи с убытками по сделкам хеджирования. Эти сделки, заключенные, по мнению крупнейшего миноритарного акционера, с многочисленными нарушениями, привели к колоссальным убыткам. В "Суал партнерс" подчеркивали, что иск о возмещении суммы убытков - $760 млн - подан в интересах "Русала"

В августе большинство акционеров "Русала" в ходе внеочередного собрания проголосовали против предоставления документов "Суал партнерс" о сделках по хеджированию цен на алюминий в 2021-2022 годах. Отказ был мотивирован тем, что анализ, основанный исключительно на результатах контрактов, вырванных из контекста, будет некорректным. Совет директоров подчеркивал, что время от времени общества группы заключают фьючерсные и форвардные контракты в отношении цены на алюминий, чтобы таким образом защитить заводы с более высокой себестоимостью от волатильности рыночных цен.

Председатель совета директоров "Русала" Бернард Зонневельд в интервью ТАСС подчеркивал, что операции по хеджированию не несут в себе цели спекулятивного заработка. По его словам, компания хеджирует не только металл, но и курс рубля, а также электроэнергию для зарубежных активов. Цель этих сделок - защитить производства от волатильности рынка и застраховать их от потенциальных убытков.

Еще ранее "Суал партнерс" требовал провести внеочередное собрание акционеров для обсуждения вопроса о предоставлении "Суалу" доступа к протоколам заседаний совета директоров "Русала" за 2019-2022 годы, соглашению с Braidy Industries от 2019 года о вхождении в акционерный капитал Braidy Atlas, договору "Русала" с Unity Aluminium о продаже доли в Braidy Atlas, а также к договорам по приобретению акций "Русгидро" и информации о финансовом эффекте от этой покупки. Большинство акционеров также проголосовали против. При этом "Суал партнерс" оценивал ущерб от сделок в десятки миллионов долларов.

О компании

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской. "Суал партнерс" владеет 25,52% акций.