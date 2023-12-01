Сбер начал разработку собственных антропоморфных роботов

Компания планирует стать лидером в этом сегменте, сообщил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сбербанк занялся разработкой собственных антропоморфных роботов и планирует стать лидером в этом сегменте, сообщил журналистам заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

"Мы подтверждаем разработку Сбербанком собственных антропоморфных роботов. Западные компании первые сейчас там, но мы нацелены на лидерство в этом направлении", - сказал он в ходе мероприятий, посвященных открытию курорта "Манжерок".

Лаборатория робототехники Сбербанка с 2017 года занимается разработкой и внедрением интеллектуальных автоматизированных решений. Ранее банк уже презентовал робота-дезинфектора для автоматизации дезинфекции помещений, а также робота-сомелье для презентации и продажи вин. Кроме того лаборатория Сбера с иностранными партнерами разработали на основе технологии искусственного интеллекта систему управления роботами для их взаимодействия с различными объектами.