В Москве компании нарастили выпуск одежды более чем втрое

Общий объем отгрузок продукции московских производителей одежды в январе - сентябре этого года превысил 53 млрд рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Московские предприятия легкой промышленности нарастили за девять месяцев объем производства одежды более чем в три раза. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В Москве более 250 предприятий производят одежду, обувь и аксессуары. Так, за девять месяцев 2023 года объем производства одежды в столице увеличился на 218,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Рост во многом обеспечен за счет выпуска вязаных и трикотажных изделий - их производство увеличилось на 348,5%", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что предприятия легкой промышленности выпускают обувь, головные уборы, одежду, изделия из кожи и многое другое.

Как добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, высокий темп развития предприятий легкой промышленности обусловлен стремлением компаний удовлетворить растущие потребности общества, которые вызваны уходом зарубежных брендов. Общий объем отгрузок продукции московских производителей одежды в январе - сентябре этого года превысил 53 млрд рублей.