Россия в текущем сельхозсезоне может увеличить производство сахара до 6,8 млн тонн

Как отметил ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов, железнодорожный транспорт составляет основной канал экспорта сахара

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия в текущем сельхозсезоне (1 августа 2023 года - 31 июля 2024 года) может нарастить производство сахара до 6,8 млн тонн. Об этом заявил ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов в ходе конференции "Агротренды России".

"Россия в этом году приблизилась к рекорду производства 2019-2020 года, когда было сделано около 7 млн тонн сахара. Мы можем сделать 6,8 млн тонн", - сказал Иванов.

"В прошлом сезоне рынок рос довольно типично, это с конца ноября по начало июля. В этом сезоне мы снижались с середины июля до середины ноября", - добавил он.

Говоря об экспорте, он отметил, что железнодорожный транспорт составляет основной канал экспорта сахара. Основные рынки сбыта России - это страны бывшего СССР, а также КНДР, Монголия, Афганистан, Иран, рассказал Иванов.