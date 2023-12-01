Турция планирует свести к нулю к 2053 году выбросы вредных веществ в атмосферу

По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, в настоящее время доля возобновляемой энергии в республике составляет 55%

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Турция планирует довести до нуля к 2053 году выбросы вредных веществ в атмосферу. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Мы планируем достичь цели по нулевым выбросам к 2053 году. К концу года мы ожидаем сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу на 66,6 млн тонн и планируем вдвое сократить выбросы до 2030 года", - сказал Эрдоган, говоря о планах выполнения Турцией обязательств в рамках парижского соглашения по климату.

По его словам, в настоящее время доля возобновляемой энергии в Турции составляет 55%. По этому показателю она занимает пятое место в Европе и 12-е в мире.

Власти Турции ранее сообщали о планах инвестировать в течение 10 лет в развитие возобновляемых источников энергии, в том числе солнечной и ветроэнергетики, порядка $1 трлн.

По словам Эрдогана, в январе 2024 года в Стамбуле планируется проведение сессии межправительственной группы экспертов по изменению климата. Турция также предложила провести в 2026 году у себя 31-ю Конференцию ООН по изменению климата.