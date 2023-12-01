Россия уведомила Молдавию о некачественных фруктах перед ограничением экспорта

Агентство по безопасности пищевых продуктов республики считает соответствующий запрет необоснованным

КИШИНЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Молдавия получила несколько уведомлений о проблемах с качеством экспортируемой в Россию продукции растениеводства перед введением ограничений. Об этом сообщило Агентство по безопасности пищевых продуктов Молдавии.

"За последние два месяца агентство получило восемь уведомлений от российских властей, три из них - в период с 24 по 29 ноября", - говорится в сообщении. Вместе с тем агентство считает запрет необоснованным. "Решение российских властей противоречит международным фитосанитарным принципам и не основано ни на каких реальных аргументах", - отметили в агентстве.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 4 декабря вынужден вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году на ввоз растительной подкарантинной продукции, включая овощи и фрукты, из Молдавии. Тогда уточнялось, что запрет вводится из-за обнаружения в овощах и фруктах карантинных объектов, способных нанести многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству России.

В августе 2022 года Россельхознадзор временно ограничивал ввоз в Россию растительной подкарантинной продукции из 31 района Молдавии. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску тогда обвинял Москву в давлении, однако в российском ведомстве отвергли политическую подоплеку в этом решении.

Молдавия экспортирует в Россию в основном яблоки, а также сливу, виноград и черешню. Последние несколько лет молдавские фермеры ежегодно отгружали в Россию около 200 тыс. тонн яблок. При этом поставки молдавских яблок в ЕС ограничивались квотой в 50 тыс. тонн, требование к качеству на европейском рынке также были выше. Чтобы поддержать Молдавию в 2023 году Европейский парламент одобрил увеличение в два раза квот на ввоз семи молдавских сельхозпродуктов: слив, винограда, яблок, помидоров, чеснока, черешни и виноградного сока.