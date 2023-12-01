В Госдуме предложили снижать размер коммунальных платежей при плохой уборке снега

Вице-спикер ГД от партии "Новые люди" Владислав Даванков считает, что инициатива позволит создать финансовые стимулы для управляющих организаций "эффективно исполнять обязательства", а жителям, которые вынуждены самостоятельно убирать снег, получить "справедливую компенсацию"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину проработать вопрос о возвращении гражданам части платы за услуги ЖКХ при плохой уборке снега управляющими компаниями. Соответствующий запрос есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу Вас, уважаемый Ирек Энварович, рассмотреть инициативу о законодательном закреплении возможности для граждан снижать размер коммунальных платежей за счет управляющих компаний в судебном порядке, если жители смогли доказать неисполнение обязанности по уборке снега и убирали его сами, и в случае ее поддержки поручить профильным департаментам Минстроя подготовить соответствующие изменения в нормативно-правовые акты РФ", - говорится в документе.

По мнению Даванкова, инициатива позволит создать финансовые стимулы для управляющих организаций "эффективно исполнять обязательства" по уборке снега, а также позволит жителям, которые вынуждены самостоятельно убирать снег, получить "справедливую компенсацию".

Для этого, считает вице-спикер Госдумы, необходимо предоставить гражданам право в судебном порядке обязывать управляющие компании снижать размер коммунальных платежей пропорционально количеству дней, когда жители были вынуждены самостоятельно убирать снег. "Например, если управляющая компания не убирала снег весь месяц, то граждане будут иметь право в судебном порядке снижать расходы на услуги ЖКХ на 100%, а если половину месяца, то снижение расходов составит 50%, но не менее 500 рублей за каждые сутки ненадлежащей уборки снега и не более всей суммы квитанции ЖКХ за месяц", - полагает Даванков.

Он напомнил, что в соответствии с законодательством РФ за уборку снега во дворе многоквартирного дома отвечает управляющая организация или ТСЖ. "Ежегодно зимой миллионы граждан России во многих городах и районах вынуждены самостоятельно убирать снег на придомовой территории из-за неэффективной работы отдельных управляющих организаций или коммунальных служб", - указал вице-спикер Госдумы. При этом, отмечает Даванков, жители многоквартирных домов, которые были вынуждены убирать снег, продолжают оплачивать услуги управляющей компании за уборку снега.