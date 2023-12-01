Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО за девять месяцев снизилась на 5%

Она составила 97,2 млрд рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. "Интер РАО" по итогам января - сентября 2023 года снизила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 5%, до 97,2 млрд рублей, сообщила компания.

Выручка группы увеличилась на 7,3% и составила 969,2 млрд рублей. Показатель EBITDA в отчетном периоде снизился на 4,5%, до 127,3 млрд рублей.

Операционные расходы выросли на 8,5%, до 879 млрд рублей, операционная прибыль снизилась на 7,3% и составила 95,7 млрд рублей. Капитальные расходы за девять месяцев выросли на 16,4%, до 35,5 млрд рублей.

В пресс-релизе компании уточняется, что на динамику финансовых результатов, среди прочего, существенно повлияло повышение эффективности операционной деятельности сбытовых активов, рост энергопотребления в РФ, осуществление крупных проектов для электросетевого комплекса РФ, а также консолидация энергомашиностроительных компаний в периметр группы. Также влияние оказала благоприятная ценовая конъюнктура на рынке на сутки вперед, индексация тарифов на энергоресурсы, окончание действия договоров о предоставлении мощностей по некоторым объектам и переориентация экспортных поставок на восточное направление.

"Интер РАО" работает в РФ, СНГ и других странах. В России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет около 31 тыс. МВт. Основными акционерами являются группа "Интер РАО капитал" (28,88%), "Роснефтегаз" (26,36%) и "Россети ФСК ЕЭС" (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении.