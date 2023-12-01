УКВЗ через государственный лизинг передаст в Томск партию низкопольных трамвайных вагонов

Это первый подобный контракт

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Роскосмос) поставит партию из пяти трамвайных вагонов с низким уровнем пола в Томск. Это первый подобный контракт, заключенный через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК), сообщили в Роскосмосе.

"Усть-Катавский вагоностроительный завод поставит в Томск пять односекционных трамвайных вагонов со 100% низким уровнем пола через Государственную транспортную лизинговую компанию. Трамвайные вагоны модели 71-628 производства предприятия по праву считаются современными и соответствуют всем требованиям для комфортной перевозки пассажиров", - говорится в сообщении госкорпорации.

"Это первый контракт, заключенный между УКВЗ и ГТЛК. Уверен, это будет плодотворное взаимное сотрудничество, а город Томск получит красивые, долговечные и современные трамваи, которые, несомненно, украсят город", - привели в пресс-службе госкорпорации слова гендиректора УКВЗ Романа Новикова.

Усть-Катавский вагоностроительный завод способен производить трамвайные вагоны с различной шириной колеи и различными системами управления тягового электрооборудования, запасные части и сервисное оборудование. УКВЗ ранее являлся филиалом Центра им. М. В. Хруничева. Сейчас он полностью выведен из его состава.