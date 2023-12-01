Мантуров оценил спрос промышленности в кадрах до 2030 года

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ сообщил, что кадровая потребность оценивается в 870 тыс. человек

КАЛИНИНГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Кадровая потребность в 20 отраслях промышленности РФ до 2030 года оценивается в 870 тыс. человек, 165 тыс. из них необходимы для успешного достижения технологического суверенитета. Об этом сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании координационного совета по промышленности, которое он провел в Калининграде.

"Мы с вами понимаем, что в ближайшей перспективе по всей промышленности ожидается еще более высокий спрос на квалифицированных специалистов. Прежде всего, он будет связан с большим количеством крупных трудозатратных проектов развития и импортозамещения. Мы оценили дополнительную потребность до 2030 года в 20 отраслях, и она составляет свыше 870 тыс. человек, в том числе более 165 тыс. необходимо для успешного решения задач технологического суверенитета", - сказал он.

Мантуров отметил, что с учетом высокого спроса совместно с Минобрнауки, Минпросвещения и Минтруда интенсифицируется работа по федеральным программам "Передовые инженерные школы", "Профессионалитет" и "Мобильность 2.0". "Но если это не будет подкреплено инициативой на региональном уровне <….>, то купировать проблему нехватки кадров, по сути, не получится. В этой связи предлагаю коллегам, ответственным за развитие промышленности в субъектах, активизировать работу по нескольким направлениям", - отметил он.

Так, по его словам, необходимо начинать профориентацию с начальных классов школы, возобновить технические кружки и экскурсии учеников на предприятия, а также организовать опросы учеников о будущем желаемом месте работы. Кроме того, необходимо обратить внимание на помощь в трудоустройстве выпускников, заканчивающих учреждения среднего профессионального образования и активнее подключать студентов технических вузов к проектам местных предприятий.

Мантуров отметил, что около 12% трудоспособного населения страны или примерно 10 млн человек работают в обрабатывающей промышленности. Почти треть всей потребности на рынке труда приходится на промышленный сектор, что составляет приблизительно 66 тыс. человек. "В отраслевом разрезе наиболее острая кадровая проблема ощущает высокотехнологичное производство в авиа и железнодорожном машиностроении, на предприятиях, выпускающих электрооборудование и радиоэлектронику, а также в оборонно-промышленном комплексе", - добавил он.