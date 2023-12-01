В Подмосковье запустили логистический онлайн-сервис для экспортеров

В настоящее время ведется работа над новыми экспортными направлениями для включения в сервис

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Электронный сервис по включению своей продукции в состав единого контейнера для отправки за рубеж заработал для экспортеров Московской области на региональном инвестиционном портале, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"У нас порядка 6 тыс. компаний-экспортеров - это и крупные предприятия, и небольшие производства. Мы знаем, что именно малому бизнесу бывает сложно и накладно отправлять свои товары в другие страны, поэтому наша задача - помочь в реализации экспортного потенциала, сделать этот путь проще. С сентября в Подмосковье тестируется новая мера поддержки - "Контейнер для малого бизнеса". Ее смысл такой: если тебе надо отправить небольшую партию, допустим, конфет за рубеж, то не нужно особо тратиться на логистику - ты можешь совместно с такими же экспортерами поместить свою продукцию в один контейнер, и его отправят по назначению. Это очень удобно - первые товары подмосковных производителей уже прибыли в Объединенные Арабские Эмираты. Теперь мы запускаем этот сервис в онлайн-формате", - привели в материале слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Он добавил, что в настоящее время ведется работа над новыми экспортными направлениями для включения в сервис. "В числе первых добавится Китай, также планируем, что в дальнейшем нашим экспортерам будут доступны рынки Ближнего Востока и Африки", - сказал губернатор.

В пресс-службе добавили, что участниками тестовой отправки груза стали пять производителей продуктов питания Московской области. В их числе производитель меда-суфле из Коломны, конфет из Подольска, восточных сладостей из Люберец и другие.

Отмечается, что также в Московской области запущен электронный сервис с пошаговым алгоритмом "Пять шагов для экспорта". Это дорожная карта для предпринимателей, разделенная на пять этапов. Она помогает компаниям легко найти любые меры поддержки, которые предоставляет государство, в том числе выйти на экспорт или расширить географию поставок продукции за рубеж.