Приложение "Сбермаркета" пропало из App Store

В Google Play приложение по-прежнему доступно для скачивания

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов "Сбермаркет" пропал из магазина приложений App Store, убедился корреспондент ТАСС.

"Приложение "Сбермаркета" на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. Ранее установленное приложение работает в штатном режиме, ограничений по его использованию нет, удалять его не нужно. Сделать заказ по-прежнему можно на сайте sbermarket.ru", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Сбермаркета".

В Google Play приложение по-прежнему доступно для скачивания.

Ранее из App Store пропало также приложение каршерингового сервиса "Ситидрайв".