В Казани открылся магазин Desport на месте Decathlon

На данный момент, помимо Казани, открыт один магазин в Санкт-Петербурге и два в Москве

КАЗАНЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Магазин спортивных товаров Desport открылся в Казани на месте закрывшегося ранее Decathlon. Об этом сообщается в Telegram-канале сети.

Сообщается, что Desport в Казани открылся по адресу улица Родины, 51. Ранее там располагался магазин Decathlon.

"У нас особый повод для радости - мы открыли целых 4 магазина Desport в разных регионах", - говорится в сообщении. На данный момент, помимо Казани, открыт один магазин в Санкт-Петербурге и два в Москве.

Новую сеть спортивных магазинов Desport запускает российская компания АРМ, которая в сентябре 2023 года приобрела весь бизнес компании Decathlon Russia.

25 ноября на открытии первого магазина Desport в Москве директор по маркетингу Desport Матье Кобаррер рассказал ТАСС, что сеть планирует до середины декабря запустить большую часть торговых объектов, принадлежавших Decathlon. Топ-менеджер допустил и дальнейшее расширение сети в России. Отмечалось, что Desport сохранила российскую команду Decathlon.