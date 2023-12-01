Главной темой КИФ-2024 станет "Большой Кавказ - от моря до моря"

Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание, которое планируется посвятить межрегиональному взаимодействию как фактору экономического роста государства

ПЯТИГОРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Кавказский инвестиционный форум (КИФ), который состоится весной 2024 года на Ставрополье, будет посвящен теме "Большой Кавказ - от моря до моря". На пленарном заседании обсудят межрегиональное взаимодействие как фактор экономического роста государства, сообщается на сайте Министерства экономического развития РФ.

"Главной темой Кавказского инвестиционного форума станет "Большой Кавказ - от моря до моря". Основную концепцию события предлагается определить как "Региональное развитие и межрегиональное взаимодействие", - говорится в сообщении по итогам первого заседания организационного комитета по подготовке и проведению Кавказского инвестиционного форума в 2024 году, которое провел заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Отмечается, что центральным событием деловой программы станет пленарное заседание, которое планируется посвятить межрегиональному взаимодействию как фактору экономического роста государства.

О подробных планах по наполнению программы рассказал заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров. "Внимание в деловой программе форума будет уделено вопросам развития внутреннего туризма и агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, промышленности, энергетики, банковского сектора, международного сотрудничества, гуманитарной повестки и другим. Все то, что обеспечит устойчивый экономический рост регионов СКФО. Программа форума станет трехдневной: два дня основной программы, а третий день будет посвящен молодежной повестке", - сказал Назаров, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что на площадке КИФ-2024 предполагается организовать вручение инвестиционной премии "За вклад в рост экономики и развитие инвестиционного потенциала регионов России". В 2024 году форум состоится весной в Минеральных Водах на площадке многофункционального выставочного центра "Минводы экспо".