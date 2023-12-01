Суд взыскал в пользу ВТБ €112,6 млн с его бывшей европейской "дочки"

Предметом иска является требование о взыскании задолженности по соглашению о прекращении взаимных прав и обязанностей по неисполненным сделкам, заключенным по генеральному соглашению ISDA

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск банка ВТБ к бывшей европейской "дочке" VTB Bank (Europe) и взыскал с последней €112,6 млн задолженности. Информация о принятом решении опубликована на портале "Электронное правосудие".

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела. Резолютивная и мотивировочная части решения пока не опубликованы.

Как уточняли ранее ТАСС в пресс-службе ВТБ, предметом иска является требование о взыскании задолженности по соглашению о прекращении взаимных прав и обязанностей по неисполненным сделкам, заключенным по генеральному соглашению ISDA (Международная ассоциация свопов и деривативов) - VTB Europe не исполнил свои обязательства по нему.

В банке также отмечали, что VTB Europe после введения в апреле процедуры ликвидации попытался вывести свои ценные бумаги со счета депо, открытого в депозитарии ВТБ, в том числе за рубеж, на общую сумму более €60 млн.

14 сентября в обеспечение иска арбитраж наложил арест на ценные бумаги ответчика, размещенные в депозитарии ВТБ, общей номинальной стоимостью 61,2 млн швейцарских франков, €14,7 млн и $2,2 млн, а также на все ценные бумаги в иных депозитариях в пределах размера исковых требований. VTB Europe пытался обжаловать обеспечительные меры в апелляционной инстанции, но 29 ноября получил отказ.

Потеря контроля над "дочкой"

10 апреля 2022 года Федеральное управление финансового надзора Германии сообщило, что днем ранее ввело запрет на использование банком ВТБ права голоса через дочернее подразделение VTB Bank (Europe) SE. В частности, финансовый регулятор запретил руководству VTB Bank (Europe) SE следовать указаниям ВТБ. С того момента, как указывалось в пресс-релизе, ВТБ не имеет контроля над VTB Bank (Europe) SE и не может распоряжаться его финансовыми активами или экономическими ресурсами. В марте 2023 года сообщалось, что процесс ликвидации VTB Europe начнется 1 апреля.