Испания выделит €20 млн климатическому фонду

Премьер страны Педро Санчес заявил о планах выделить €2 млн в 2023 году на устойчивый и социально ответственный проект, связанный с Амазонией

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Испанские власти намерены выделить €20 млн климатическому фонду. Об этом сообщил премьер председательствующей в ЕС Испании Педро Санчес на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая проходит в Дубае.

"Хочу сегодня объявить о новом взносе в размере €20 млн в фонд для возмещения потерь и ущерба, - уточнил глава правительства. - Также необходимо срочно остановить вырубку лесов и, в частности, предотвратить уничтожение окружающей среды Амазонии, поэтому мы собираемся выделить €2 млн в этом году на устойчивый и социально ответственный проект, [связанный] с Амазонией".