Япония пообещала прекратить строительство неэкологичных угольных электростанций

Как заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, Токио будет стремиться увеличить использование возобновляемых источников энергии, в первую очередь атомной

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Япония прекратит строительство неэкологичных угольных электростанций, на которых не предусмотрены меры по снижению выбросов. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае.

"В рамках шагов на пути к нулевому уровню выбросов Япония прекратит строительство новых угольных электростанций, на которых не реализованы меры по снижению выбросов, обеспечивая при этом стабильное энергоснабжение", - сказал он.

По его словам, Япония будет стремиться увеличить использование возобновляемых источников энергии, в первую очередь атомной.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.