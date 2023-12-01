Власти Кубани направят 1 млрд рублей на поддержку 15 импортозамещающих производств региона

Как сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, часть производств будет запущена с нуля, причем производства, не имеющие аналогов в России

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края до конца текущего года направят 1 млрд рублей на поддержку 15 импортозамещающих производств, действующих в регионе. Об этом сообщил вице-губернатор края Александр Руппель по итогам заседания комиссии по отбору предприятий.

"Благодаря поддержке края запустят либо расширят импортозамещающие производства 15 индустриальных компаний, прошедших отбор в этом году - это приоритетная для региона продукция предприятий станкостроения и машиностроения, химической, фармацевтической и легкой промышленности, лесопромышленного комплекса, на их развитие до конца года направим 1 млрд рублей", - сказал Руппель. По его словам, часть производств будет запущена с нуля, причем производства, не имеющие аналогов в России. "Только в этом году с господдержкой открыли три новых предприятия, выпускающих импортозамещающую продукцию", - заметил Руппель.

Он также напомнил, что меру поддержки реализуют по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева в рамках плана по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе. При этом, в текущем году состоялось уже четыре комиссии по отбору проектов для финансирования.

В свою очередь в пресс-службе краевой администрации пояснили, что среди получателей поддержки - производители противопожарного стекла, бумаги и картона, диоксида кремния и активированного угля, а также предприятия, выпускающие котельное оборудование, акриловые сополимеры, носочно-чулочные изделия, посуду, композитные плавательные бассейны, оборудование для перерабатывающей промышленности и садоводства. "Поддержкой воспользовались первый в России завод щелочных батареек и производители камер видеонаблюдения, полимерных компонентов, комплектующих картриджных систем, органобентонита, станков, комплектующих для сельхозтехники", - заметили в пресс-службе.

Кроме того, в настоящее время на Кубани в высокой степени проработки находится более 30 проектов. "Важно поддержать промышленников, обеспечивающих технологическую независимость нашей страны, в следующем году по поручению губернатора продолжим финансирование импортозамещающих производств, планируем направить свыше 330 млн рублей на их реализацию", - заметил Руппель.

В целом, напомнили в пресс-службе, региональные предприятия могут воспользоваться 11 направлениями субсидирования из бюджета региона, 16 программами льготного заемного финансирования фонда развития промышленности края. Действуют и спецмеры: финансирование из краевого бюджета до 30% затрат производителей на создание или развитие импортозамещающих производств с максимальной суммой до 300 млн рублей, а также льготный заем фонда со ставкой 0,1% годовых и максимальным объемом до 200 млн рублей на одного получателя.