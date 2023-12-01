США внесли в санкционный список по России три танкера и три компании

Речь идет о компаниях HS Atlantica Limited, Streymoy Shipping Limited и Sterling Shipping Incorporated из ОАЭ

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты обновили санкционный список по России и внесли туда три танкера и три компании. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

В санкционный список были внесены либерийские компании HS Atlantica Limited, Streymoy Shipping Limited и Sterling Shipping Incorporated из ОАЭ. Также под санкции попали танкеры HS Atlantica, NS Champion и Viktor Bakaev под флагом Либерии.

Как утверждается в заявлении Минфина США, судоходные компании и связанные с ними суда внесены в санкционный список за "перевозку российской нефти выше предельных цен".

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие со стороны всех государств ЕС и членов G7.

12 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет за свой счет оплачивать чужое благополучие и поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них. Введение потолка цен на топливо из России он назвал шулерскими уловками и беспардонным шантажом. Кроме того, Путин предупредил, что введение предельных цен на нефть может повлечь риски установления такого же потолка в других секторах, а это разрушает глобальную рыночную экономику и создает угрозу благополучию миллиардов людей.