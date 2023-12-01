В Ингушетии началось строительство нового комплекса локальных очистных сооружений

Новое предприятие даст республике почти 100 рабочих мест

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Строительство нового производственного комплекса локальных очистных сооружений начали в ингушском городе Карабулаке. Новый комплекс появится через два года, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Заложили сегодня первый камень в основание нового производственного комплекса локальных очистных сооружений в Карабулаке. Вопрос о необходимости этих систем поднимал еще три года назад. Сейчас компания "Инвестстройпроект" уже начала возводить завод", - написал в своем Telegram-канале Калиматов.

Он поблагодарил инвесторов и отметил, что "вопрос экологии очень важен для Ингушетии". "Очистные сооружения помогают сберечь водные ресурсы республики, обеспечивают экологическую безопасность жителей. Плотность населения в селах и городах растет, соответственно, очистка воды имеет первостепенное значение. Необходимо, чтобы каждый осознавал это", - написал глава региона.

Махмуд-Али Калиматов также отметил, что новое предприятие даст республике почти 100 рабочих мест. "Новый производственный комплекс появится уже через два года. Его оборот составит 500 единиц очистительных систем в месяц", - сообщил глава Ингушетии, добавив, что инвесторы также предложили реконструировать имеющиеся очистные сооружения.