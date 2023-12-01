В Греции заявили о намерении стать экспортером зеленой энергии в среднесрочной перспективе

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис отметил, что страна уже помогает соседним государствам, удовлетворяя потребности Болгарии в природном газе

АФИНЫ, 1 декабря. /ТАСС/. Греция хочет стать экспортером экологически чистой энергии в среднесрочной перспективе, хотя использование природного газа будет требоваться и в обозримом будущем. Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис в интервью Bloomberg TV.

"Нам нужно минимально необходимое количество энергии, - сказал Мицотакис. - Нам нужен природный газ в обозримом будущем, но в то же время мы можем значительно расширить наши мощности по производству зеленой энергии, что мы и намерены сделать. Мы хотим стать экспортером зеленой энергии в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе мы хотим обеспечить удовлетворение потребностей наших соседних стран, предлагая им доступ к природному газу, что мы и делаем посредством значительных инвестиций в нашу инфраструктуру".

По словам премьера, Греция уже помогает соседним странам, удовлетворяя потребности Болгарии в природном газе. "Мы экспортируем природный газ в Молдавию. И мы строим необходимую инфраструктуру для импорта природного газа в Европу через северную часть Греции. Мы хотим обеспечивать энергетическую безопасность для многих европейских стран", - сказал Мицотакис, высказывания которого в ходе интервью распространила его пресс-служба.

Он сообщил, что плавучая установка хранения и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) прибудет в портовый город Александруполис через месяц. "Итак, первая инфраструктура уже готова", - сказал Мицотакис.

Строительство терминала СПГ в Александруполисе началось 3 мая 2022 года. Он будет состоять из плавучей регазификационной установки с емкостью хранения 155-170 тыс. куб. м и максимальной мощностью регазификации 22,7 млн куб. м в сутки, а также системы трубопроводов общей протяженностью 28 км. Мощность терминала составит 5,5 млрд куб. м природного газа в год. Стоимость инвестиций в проект оценивается в €370 млн.

Терминал будет связан с уже начавшим функционировать газопроводом Interconnector Greece - Bulgaria (IGB, межсистемный газопровод между Грецией и Болгарией). По IGB, который уже соединен с Трансадриатическим газопроводом и греческой национальной газовой системой, с октября 2022 года идет природный газ из Греции в Болгарию, а оттуда его планируется доставлять в Венгрию, Румынию, Северную Македонию, Сербию, а также на Украину. Общая протяженность IGB на болгарской территории составляет 140 км. Он рассчитан на 3 млрд куб. м газа в год с последующим расширением до 5,5 млрд куб. м.