РФРИТ в 2023 году поддержал девять значимых проектов на сумму 5,3 млрд рублей

Генеральный директор фонда Александр Павлов отметил, что в федеральном бюджете на 2024 год на поддержку разработки и внедрения российских решений выделено порядка 7,3 млрд рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) поддержал в 2023 году девят особо значимых проектов в сфере информационных технологий (ИТ) на сумму 5,3 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС в рамках форума-выставки "Россия" сообщил генеральный директор фонда Александр Павлов.

"Нами в этом году было поддержано девять особо значимых проектов на общую сумму грантового финансирования порядка 5,3 млрд рублей", - сказал Павлов.

Он добавил, что в федеральном бюджете на 2024 год на поддержку разработки и внедрения российских решений выделено порядка 7,3 млрд рублей.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она организована для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.