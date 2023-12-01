Калининградская область за пять лет создаст 9 тыс. рабочих мест в обрабатывающей отрасли

Более 2 тыс. из запланированного числа рабочих мест придутся на два крупных предприятия

КАЛИНИНГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Более 9 тыс. рабочих мест в обрабатывающей промышленности планируют создать в Калининградской области в ближайшие пять лет. Об этом губернатор региона Антон Алиханов сообщил на заседании координационного совета по промышленности, которое прошло в Калининграде под председательством главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

"В целом в обрабатывающей промышленности региона заявлено к созданию в пятилетней перспективе более 9 тысяч новых рабочих мест", - сказал он.

Алиханов добавил, что более 2 тыс. из запланированного числа рабочих мест придутся на два крупных предприятия. Одно из них - это завод Росатома, который будет специализироваться на производстве литий-ионных аккумуляторов и запланирован к запуску в 2025 году.

По словам губернатора, в данный момент среди работодателей наблюдается большой спрос на инженеров, конструкторов и технологов.

Как ранее отметил Мантуров, сегодня около 12% трудоспособного населения страны или примерно 10 млн человек работают в обрабатывающей промышленности.