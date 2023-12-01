Россия намерена создать логистические хабы в Алжире и Сенегале

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия планирует создать логистические хабы в различных странах африканского континента, в частности, на территории Алжира и Сенегала. Об этом сообщил ТАСС директор департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов по итогам пресс-конференции в ТАСС, посвященной созданию российских промышленных зон в иностранных государствах.

Он уточнил, что инвестиционным партнером в Алжире выступит одна из российских логистических компаний.

"Наша задача покрыть Африку в принципе со всех сторон континента. Я уже говорил про Север Африки, первое - это Алжир. Есть на самом деле инвестиционный партнер, просто по коммерческим причинам не могу назвать. Это одна из крупнейших логистических компаний России. Вторая точка, которую мы рассматриваем - это западное побережье. Это Сенегал конкретно. Поскольку Сенегал имеет наиболее развитую портовую инфраструктуру и позволяет заходить внутрь континента. У нас там много наших дружественных партнеров, стран, которые получают российскую продукцию, где даже есть инвестиционные проекты российских предприятий", - рассказал Чекушов.

Кроме того, ведется работа над созданием такого хаба на восточном побережье Африки, он позволит привлекать партнеров из Китая для совместной работы в Африке. "Здесь мы пока еще с площадкой не определились, поскольку там уровень развития портовой инфраструктуры, честно говоря, пока еще на этапе развития находится. И нам нужно посмотреть, где и с кем в партнерстве здесь работать. У нас много предложений от наших турецких партнеров, китайских партнеров выступить соинвесторами в реализации их проектов", - пояснил Чекушов.