Москва также планирует обеспечить условия для захода российских инвесторов на рынки этих стран

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия рассматривает возможность создания промышленных кластеров в Иране и Индии и обеспечения условий для захода российских инвесторов на рынки этих стран. Об этом сообщил ТАСС директор департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов по итогам пресс-конференции в ТАСС, посвященной созданию российских промышленных зон в иностранных государствах.

"Безусловно, и Иран, и Индия - это те площадки, которые мы рассматриваем для создания некоего промышленного кластера. Я бы не называл это российской промышленной зоной, поскольку наша задача привлечь и индийских партнеров, может быть даже партнеров из других стран, для того чтобы создать некую производственную цепочку. Поэтому если говорить российская промышленная зона - то нет, если кластер для того, чтобы российские инвесторы туда заходили на преференциальных условиях и пользовались в том числе услугами российской управляющей компании, то да", - сказал он.

В пресс-конференции также принял участие директор Центра по внешней торговле при Минпромторге РФ Константин Ким.

"Можно выделить три основных блока, по которым мы помогаем бизнесу с практической уже точки зрения. Первое - это поиск поставщиков. Второе направление - это помощь с логистикой. И третий блок - это помощь с проведением расчетов и платежей в нынешней ситуации", - пояснил он. Так, в 2022 году была оказана поддержка 125 организациям, за 10 месяцев 2023 года - более 600.