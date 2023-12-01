Импортозамещение оборудования для горнолыжных комплексов обсудили на Госсовете по туризму

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Перспективы импортозамещения товаров и оборудования для оснащения российских горнолыжных комплексов обсудили участники выездного заседания комиссии Госсовета по направлению "Туризм, физическая культура и спорт", сообщила пресс-служба Кремля.

"Участники заседания обсудили перспективы импортозамещения товаров и оборудования для оснащения горнолыжных комплексов. Санкционные ограничения создают новые возможности для развития отечественной промышленности, в том числе в отношении выпуска продукции для предприятий туриндустрии. Для организации соответствующих производств, наряду с мерами господдержки, необходима консолидация заказа от туристической отрасли по ключевым позициям товарной номенклатуры", - говорится в сообщении.

Заседание прошло под председательством помощника президента, секретаря Госсовета Игоря Левитина и губернатора Приморского края Олега Кожемяко в преддверии торжественного открытия горнолыжного комплекса "Всесезонный курорт "Манжерок" на территории Республики Алтай.

Кожемяко и представители горнолыжной туриндустрии отметили наличие нормативных барьеров, препятствующих развитию горнолыжных комплексов. По их мнению, для создания благоприятных условий для строительства горнолыжных трасс, канатных дорог, систем оснежения и прочей туристической инфраструктуры требуют определенной донастройки вопросы лесопользования на территориях горнолыжных курортов, необходимо внесение изменений в лесное и земельное законодательство.

Заместитель председателя правительства Кемеровской области Сергей Алексеев обратил внимание на значимость развития туризма с использованием снегоходов и других внедорожных мототранспортных средств, уделив особое внимание упрощению допуска к управлению мотовездеходной техникой на основании водительских прав не только для туристических целей, но для нужд населения, что особенно важно для регионов Сибири и Дальнего Востока. Также, по его словам, требует урегулирования ряд правовых аспектов обустройства трасс для мотовездеходной техники, в том числе в сфере лесопользования, земельных отношений и туристического обустройства.

Предложения участников заседания будут направлены для дальнейшего использования в работе федеральных и региональных органов исполнительной власти, ответственных за выработку и реализацию государственной политики в сфере туризма, образования, а также использования и охраны природных ресурсов, подчеркнули в Кремле.