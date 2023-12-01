РФРИТ увидел потребность в софтовых решениях из РФ в новых регионах

Гендиректор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов пояснил, что решения необходимы для крупных предприятий, в частности, это управление производством и замещение IT-решений, которые использовались прежде

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) видит потребность у Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также у Херсонской и Запорожской областей в софтовых решениях, которые разработаны в РФ. Об этом в интервью ТАСС в рамках форума-выставки "Россия" сообщил генеральный директор фонда Александр Павлов.

"Мы в новых регионах видим большую потребность в софтовых решениях", - сказал он.

Павлов пояснил, что решения необходимы для крупных предприятий, в частности, это управление производством и замещение IT-решений, которые использовались прежде. В таких решениях нуждается также малый и средний бизнес. "В потенциале в новых регионах до 300 тыс. предпринимателей. <...> Им нужно предоставить качественные российские IT-сервисы", - отметил Павлов.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.