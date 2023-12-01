Промышленное производство в Башкирии выросло на 6% в 2023 году

Как сообщает Минэкономразвития, регион показывает хорошие показатели в строительстве жилья и развитии туризма

УФА, 1 декабря. /ТАСС/. Рост промышленного производства в Башкирии в 2023 году составил 6%, обрабатывающего - 7%. Регион показывает хорошие показатели в строительстве жилья и развитии туризма, сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.

Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан обсуждалось в ходе рабочей встречи министра экономического развития РФ Максима Решетникова и главы республики Радия Хабирова в рамках первого координационного совещания с министрами экономики регионов страны в Уфе.

"Башкортостан демонстрирует положительную динамику. Промышленное производство в этом году выросло на 6%, обрабатывающие производства на 7%, инвестиции на 6,5%, сфера строительства на 19%, оборот розничной торговли на 10,4%. Но главное, что доходы населения растут - это приоритетная задача. Активно развивается туризм. Регион в числе лидеров по строительству модульных гостиниц", - приводятся в сообщении слова Решетникова.

Номерной фонд в Башкирии удалось значительно увеличить благодаря программе субсидирования строительства модульных гостиниц, инициированной президентом России Владимиром Путиным. Также министр отметил укрепление внешнеэкономических связей Башкортостана со странами ближнего зарубежья.

"Радий Хабиров поделился планами по дальнейшему расширению особой экономической зоны "Алга", открытию территорий для бизнеса в городе Агидель, созданию новых объектов туристической инфраструктуры, участию республики в конкурсах на получение федеральных грантов", - добавили в пресс-службе.

В сентябре сообщалось, что Башкирия дополнительно получит из федерального бюджета более 670 млн рублей федеральных субсидий на строительство модульных отелей, глэмпингов, кемпингов.